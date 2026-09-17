Газета T24: врачи удалили пиявку из горла жителя Чорума

В турецкой провинции Чорум врачи извлекли живую пиявку из горла местного жителя, попавшую туда предположительно после употребления воды из деревенского источника.
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