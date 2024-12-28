Швеция захотела повоевать с Россией... и сгорела со стыда от позора

14,8 тыс прочтений Вчера Оглавление Остатки былого великолепия Рейдерский захват с автоматчиками Небыстрые и не суперсовременные Со вступлением в НАТО в Швеции задумались о перевооружении своих армии и флота, о снабжении их новыми высокотехнологичными образцами оружия.
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