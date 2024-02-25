"Не изменив ситуацию внутри страны, мы не изменим её кардинально и вне России..."

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Sergey Ivanov

Те, кто «по 40К за вечер в ресторане оставляют», на заводе у станка не стоят и снаряды не вытачивают. А если хочешь, чтобы война стала по- настоящему народной- то начинать надо с того, чтобы в стране власть сделать народной. Это во- первых. А во- вторых, неплохо бы назвать войну тем, чем она и является по сути: войной. Ну, а назвав войну- войной, надо народу объяснить, зачем она народу нужна. Все эти мутные объяснения про «денаци...» и «демили....» никого не убеждают и ничего не объясняют. Потому и война идет уже 2 года- и все еще «где- то там». Может, пора народу правду сказать? Итак: Мы ведем войну. Войну за возвращение под наш контроль исконно русских земель- Донбасса, Новороссии и Крыма (уже наш). А необходимо это для того, чтобы спасти русский народ от уничтожения фашиствующей галицийской кликой. Итак, задачи войны состоят в оккупации этих земель- это военный термин, означающий занятие чужой территории нашими войсками и затем последующей аннексии- это тоже военный термин, означающий экономическое и политическое присоединение завоеванных территорий. Моральное право на это у нас есть. И источником этого права является русский народ, проживающий на этих территориях, который и сам хочет быть в России и который является нашей политической опорой на этих землях. А вот Галиция уже не наша! Нет у нас там политической опоры! Никто нас там не ждет. Нас там ненавидят и ненавидели всегда, все эти 80 лет! Пусть с ней разбирается европейская гиена. Поляки волынскую резню не забыли! Да и центральная часть Украины- тоже не наша. Значит, и Киев нам брать незачем. Ни за 3 дня, ни за 3 года. И до Лиссабона нам идти не нужно! Нам нужнее на себя посмотреть. А, посмотрев, понять, как так получилось, что Россия в момент растеряла всех своих 14 «братьев» и «сестер». Может быть, что- то случилось с нами? С Россией? Может, все дело в том, что Россия, встав на капиталистические рельсы, сама отказалась от того, что нас когда- то связывало- от идеи построения справедливого общества, в котором высшей ценностью обладает не личная нажива, а труд на благо своей страны? А поняв это- понять и следующую простую мысль: Будущее России- в социализме. И вне социализма нет у нее будущего!