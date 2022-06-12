«Организм непьющего имеет резервы для борьбы с раком, пьющего — нет»

Ковидный локдаун не способствовал уменьшению потребления алкоголя в России — в руках у скучающего на диване человека вместо книги нередко появлялась бутылка, говорит глава НМИЦ онкологии имени Блохина, главный онколог Минздрава Иван Стилиди.