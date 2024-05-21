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Создавать сад мечты Ольге Моргуновой из города Азов Ростовской области пришлось дважды

Создавать сад мечты Ольге Моргуновой из города Азов Ростовской области пришлось дважды

﻿﻿Ольге Моргуновой из города Азов Ростовской области дважды приходилось создавать сад своей мечты. Приобретя более просторный земельный участок, мы смогли воплотить в реальность многие садовые фантазии (так называется блог Ольги, у которого уже более 30 000 подписчиков).

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