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Газета.ру

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Cell: новый вид амебы размножается при 63°C и выживает при 70°C

Cell: новый вид амебы размножается при 63°C и выживает при 70°C

Американские ученые описали новый вид амебы, способный расти и размножаться при температуре до 63°C — это рекорд для эукариот, организмов со сложными клетками, к которым относятся животные, растения, грибы и часть микробов.

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