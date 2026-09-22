Cell: новый вид амебы размножается при 63°C и выживает при 70°C

Американские ученые описали новый вид амебы, способный расти и размножаться при температуре до 63°C — это рекорд для эукариот, организмов со сложными клетками, к которым относятся животные, растения, грибы и часть микробов.
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