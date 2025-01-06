Геймеры подсчитали, какую игру в 2024 году признавали лучшей чаще всего Больши...

Геймеры подсчитали, какую игру в 2024 году признавали лучшей чаще всегоБольшинство церемоний награждения и профильных изданий уже определились с главными играми 2024 года, и энтузиасты с портала Game of the Year Award Tracker подсчитали, какой именно релиз признавали лучшим чаще других.