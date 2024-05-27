Пашинян готовится к побегу? В Армении выдвинули кандидатуру нового премьер-министра.

Сегодня 318 прочитали Возглавляющий протестное движение в Армении архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян вчера на очередном массовом митинге в Ереване выдвинул себя на пост врио премьер-министра республики.
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