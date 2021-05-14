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Собянин заявил, что 99% привитых от COVID-19 россиян не болеют после вакцинации

Собянин заявил, что 99% привитых от COVID-19 россиян не болеют после вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 99% россиян, прошедших процедуру вакцинации от коронавируса, не не болеют COVID-19.

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Толик Жеребкин
Чтобы делать такие заявления надо быть оленеводом .
Вера смелых
"Всегда найдется тот,уто умалит иного, Кто выше и значительней его. От низости души вам не подняться словом Коль не способен сделать ничего." "Оленеводу" позавидовать лишь крепко Только и может где-то там Жеребкин...)))
Толик Жеребкин
Чтобы делать такие заявления надо быть оленеводом .

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