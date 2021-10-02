Сказка для двоих

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Новая жалоба женщин в отношениях: мужчина приходит поспать и посидеть в тишине

Новая жалоба женщин в отношениях: мужчина приходит поспать и посидеть в тишине

Казалось бы, что нового можно узнать об отношениях на 37-м году жизни? Но вот в глаза мне бросился один интересный тренд.

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Sasha Sokolov
бедные тетки не мужа не кого у них нет ,мужик вас выбрал как кухарок а не как жен,а вы всё это никак понять не желаете...героине 43....мужику на фото под 50 какие вы от него ждете Огненный страсти....ему бы 205 лет скинуть,правильно у мужика в 50 жены нет,вот он и приходит к вам поужинать да выспаться перед работой,ждите видимо субботы на воскресенья
Виктор Белогорцев
Мужчина немного старше меня, не мальчик уже, есть жена и трое детей.
Михаил_
Что за нытьё? Не нравится -- не пускай.
Sasha Sokolov
одной то ей надоело быть а тему выдумали для обсуждения проблемы
Sasha Sokolov
Белозерцеву вопрос... ,за каким мужику любовница в 50 лет если ему спать хочется? или про что пишет читатель белозерцев мне отвечая?
Виктор Белогорцев
а это смотря какой мужик, некоторым и в 20 не нужна, а кому то и 50 нужно в качестве снотворного, а может и не только вот скажи зачем продавщице нужен мужик если она 43 родила от 69 летнего ночного сторожа, интересно чем они занимались в рабочие ночи
Vera Dobryagina
Ну смешно же? Смешно! Кому не нравится, когда у них в квартире мужик отсыпается - ну так кто -то цепями приковывает? Разок выспался - и досвидос))) Ищи другую койку и тёплые носки! А мы фейерверка будем ждать)))
Sasha Sokolov
припозднился твой фейерверк лет так на 25
Vera Dobryagina
А вам что за печаль? Я и в 70 его буду ждать)))
Sasha Sokolov
Белозерову Если дуре в 43 вдруг приспичело рожать от 70 летнего старого пня....что о тете говорить?...значит она идиотка если по ночам трахается в сторожке со стариком вам интересно это обсуждать?, мне нет
Виктор Белогорцев
а зачем спрашиваешь , что мужику надо в 50?
Котищев
Вот дура! Кормить то его надо после, а не до!

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