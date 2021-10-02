Новая жалоба женщин в отношениях: мужчина приходит поспать и посидеть в тишине

Сказка для двоихПолитикаНовая жалоба женщин в отношениях: мужчина приходит поспать и посидеть в тишинеКазалось бы, что нового можно узнать об отношениях на 37-м году жизни? Но вот в глаза мне бросился один интересный тренд.Вернуться к статье122НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSSSasha Sokolovбедные тетки не мужа не кого у них нет ,мужик вас выбрал как кухарок а не как жен,а вы всё это никак понять не желаете...героине 43....мужику на фото под 50 какие вы от него ждете Огненный страсти....ему бы 205 лет скинуть,правильно у мужика в 50 жены нет,вот он и приходит к вам поужинать да выспаться перед работой,ждите видимо субботы на воскресеньяВиктор БелогорцевМужчина немного старше меня, не мальчик уже, есть жена и трое детей.Михаил_Что за нытьё? Не нравится -- не пускай.SSSasha Sokolovодной то ей надоело быть а тему выдумали для обсуждения проблемыSSSasha SokolovБелозерцеву вопрос... ,за каким мужику любовница в 50 лет если ему спать хочется? или про что пишет читатель белозерцев мне отвечая?Виктор Белогорцева это смотря какой мужик, некоторым и в 20 не нужна, а кому то и 50 нужно в качестве снотворного, а может и не только вот скажи зачем продавщице нужен мужик если она 43 родила от 69 летнего ночного сторожа, интересно чем они занимались в рабочие ночиVera DobryaginaНу смешно же? Смешно! Кому не нравится, когда у них в квартире мужик отсыпается - ну так кто -то цепями приковывает? Разок выспался - и досвидос))) Ищи другую койку и тёплые носки! А мы фейерверка будем ждать)))SSSasha Sokolovприпозднился твой фейерверк лет так на 25Vera DobryaginaА вам что за печаль? Я и в 70 его буду ждать)))SSSasha SokolovБелозерову Если дуре в 43 вдруг приспичело рожать от 70 летнего старого пня....что о тете говорить?...значит она идиотка если по ночам трахается в сторожке со стариком вам интересно это обсуждать?, мне нетВиктор Белогорцева зачем спрашиваешь , что мужику надо в 50?КотищевВот дура! Кормить то его надо после, а не до!Комментировать
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