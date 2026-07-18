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Царьград

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Минобороны России ударило по установке «Нептун» в Николаевской области

Минобороны России ударило по установке «Нептун» в Николаевской области

Русские военные с использованием ОТРК «Искандер» и беспилотника «Герань-4 сикер» поразили пусковую установку комплекса «Нептун» ВСУ в Николаевской области, уничтожив также транспортно-заряжающую машину с боекомплектом.

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