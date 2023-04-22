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The National Interest: США и союзникам необходимо наладить отношения с Россией после СВО

The National Interest: США и союзникам необходимо наладить отношения с Россией после СВО

Старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман заявил, что США и их союзникам, в том числе и Украине, будет необходимо налаживать отношения с Россией после завершения специальной военной операции.

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