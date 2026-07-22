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Царьград

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"Общественное" сообщает о взрыве, прогремевшем в Сумах в среду

"Общественное" сообщает о взрыве, прогремевшем в Сумах в среду

В среду в Сумах, на севере Украины, произошёл взрыв. Украинский телеканал "Общественное" сообщил об этом в своём Telegram-канале.

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