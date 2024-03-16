Шойгу заявляет о приказе Путина увести срочников из-за атак на приграничье

Зарубин: Путин поручил заменить срочников до атак на регионы из-за разведданных Зарубин со слов Шойгу заявил, что из-за полученных за две недели до попыток прорыва границы данных об этих планах Путин приказал сменить проходящих в подвергшимся атакам регионах службу срочников на спецназ и контрактников Российская разведка за две недели до попыток украинских сил перейти границу получила информацию о таких планах, на этом основании президент Владимир Путин приказал отвести из этих районов те подразделения, где проходят службу срочники, заявил журналист Павел Зарубин.
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