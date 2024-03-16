Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шойгу заявляет о приказе Путина увести срочников из-за атак на приграничье

Шойгу заявляет о приказе Путина увести срочников из-за атак на приграничье

Зарубин: Путин поручил заменить срочников до атак на регионы из-за разведданных Зарубин со слов Шойгу заявил, что из-за полученных за две недели до попыток прорыва границы данных об этих планах Путин приказал сменить проходящих в подвергшимся атакам регионах службу срочников на спецназ и контрактников Российская разведка за две недели до попыток украинских сил перейти границу получила информацию о таких планах, на этом основании президент Владимир Путин приказал отвести из этих районов те подразделения, где проходят службу срочники, заявил журналист Павел Зарубин.

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Комментарии
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А
АААндрей
Мне интересно, тот, кто это написал и распространяет - он уже продался &quot;за три гроша&quot;, &quot;за печеньки&quot; или просто совсем тупой?
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11 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
Интересная в России армия!
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9 час.
EV
Evgeni Velesik
Написал бы, да не буду!
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6 час.

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