Шойгу заявляет о приказе Путина увести срочников из-за атак на приграничье

Зарубин: Путин поручил заменить срочников до атак на регионы из-за разведданных Зарубин со слов Шойгу заявил, что из-за полученных за две недели до попыток прорыва границы данных об этих планах Путин приказал сменить проходящих в подвергшимся атакам регионах службу срочников на спецназ и контрактников Российская разведка за две недели до попыток украинских сил перейти границу получила информацию о таких планах, на этом основании президент Владимир Путин приказал отвести из этих районов те подразделения, где проходят службу срочники, заявил журналист Павел Зарубин.