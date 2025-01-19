Медведев о Карпине: «Говорил: «Откажетесь от мучного и сладкого, если это поможет выиграть РПЛ? Ага, конечно»

Бывший голкипер «Локомотива» Никита Медведев в интервью журналисту Sport24 Александру Муйжнеку рассказал, какие меры предпринимал экс-капитан железнодорожников Игорь Денисов ради завоевания чемпионства в сезоне-2017/18.
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