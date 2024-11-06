Кто и зачем зовет Трампа в Баку

Спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев предложил пригласить победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа на конференцию ООН по изменению климата, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.
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