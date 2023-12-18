Секретная служба США: Инцидент с кортежем Байдена не был преднамеренным

Представитель Секретной службы Соединенных Штатов Америки, которая отвечает за охрану руководителей государства, Стив Копек выступил с заявлением о том, что автомобиль непреднамеренно столкнулся с кортежем президента США Джо Байдена.
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