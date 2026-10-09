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Татар-информ

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«Аэрофлот» перенес и отменил часть рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

«Аэрофлот» перенес и отменил часть рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов 9 октября из-за временных ограничений на вылет и прилет самолетов в аэропортах Московского авиационного узла.

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