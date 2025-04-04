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Прогноз погоды в Крыму на 4 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 4 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 4 апреля В Симферополе +14 и ливень В Севастополе +13 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +12 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +13 и небольшой дождьВ Джанкое +15 и дождьВ Ялте +12 и облачно с прояснениямиВ Алуште +13 и облачно с прояснениямиВ Керчи +12.

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