Сегодня в ПОУ «Новоаннинский УСТК ДОСААФ России» состоялось принятие курсантов из числа призывников, направленных Военным комиссариатом по Новоаннинскому, Киквидзенскому и Алексеевскому районам.
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Сегодня в ПОУ «Новоаннинский УСТК ДОСААФ России» состоялось принятие курсантов из числа призывников, направленных Военным комиссариатом по Новоаннинскому, Киквидзенскому и Алексеевскому районам.