Говорят, что для сотворения Галатеи Пигмалиону потребовалось три натурщицы.Одна из них была аристократкой.
Истинная история Пигмалиона и Галатеи
Комментарии
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Элина Морозова
Опять не поняли. Смысл намного шире. А то, что вы написали, то так же можно и про мужчин сказать. Нельзя из мужчины создавать себе кумира.
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10 час.
Майя Maja
...как всегда...
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8 час.
Владимир Алтайцев
Согласен, и из мужчин нельзя создавать кумиров. Не все мужчины достойны уважения.
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7 час.
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