ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Истинная история Пигмалиона и Галатеи

Истинная история Пигмалиона и Галатеи

Говорят, что для сотворения Галатеи Пигмалиону потребовалось три натурщицы.Одна из них была аристократкой.

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Комментарии
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Элина Морозова
Опять не поняли. Смысл намного шире. А то, что вы написали, то так же можно и про мужчин сказать. Нельзя из мужчины создавать себе кумира.
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10 час.
Майя Maja
...как всегда...
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8 час.
Владимир Алтайцев
Согласен, и из мужчин  нельзя  создавать кумиров. Не  все  мужчины  достойны уважения.
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7 час.

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