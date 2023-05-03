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Рогозин призвал раздать оружие бойцам сил самообороны в приграничных с Украиной российских районах

Рогозин призвал раздать оружие бойцам сил самообороны в приграничных с Украиной российских районах

Глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин призвал раздать оружие бойцам сил самообороны в приграничных с Украиной районах Российской Федерации.

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