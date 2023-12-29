Собянин рассказал, как воспользоваться бесплатными туристическими автобусами

Мосгортранс предоставляет школам бесплатные туристические автобусы с 2018 года В Москве с 2018 года действует программа «Музеи-детям», в рамках которой бесплатные туристические автобусы для школьников и студентов колледжей Москвы доставляют ребят к музеям столицы.