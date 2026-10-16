Джеф Паттин (Jef Pattyn) — талантливый фотограф, которому всего 22 года. В детстве он черпал вдохновение в природе, и именно там родилась его страсть к съемке.
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