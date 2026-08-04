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Аргументы недели

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Депутат Ильтяков заявил, что женщина не может быть полноценным человеком

Депутат Ильтяков заявил, что женщина не может быть полноценным человеком

Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков снова оказался в центре скандала. В эфире ток-шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45» он сделал громкое заявление о женщинах.

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