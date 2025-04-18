Патриарх Иерусалимский Феофил III обеспокоен ситуацией с архиепископом Маркеллом

Патриарх Иерусалимский Феофил III во время встречи с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию в Иерусалиме выразил обеспокоенность из-за ситуации с архиепископом Маркеллом в Молдавии, которому местные власти запретили вылет в Израиль за Благодатным огнем.