Структура «АльфаСтрахования» купила сеть частных клиник «Семейный доктор»

«Медицина АльфаСтрахования» («Медас»), головной компанией которой является страховая компания (СК) «АльфаСтрахование», купила 100% долей в организации «Семейный доктор», которая управляет одноименной сетью частных медицинских клиник.
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