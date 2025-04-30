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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

Орловцам рассказали о том, как обезопасить себя от укусов клещей

Орловцам рассказали о том, как обезопасить себя от укусов клещей

С приходом весны и тепла в Курской области проснулись и вышли на охоту опасные насекомые - клещи. В этом году они укусили уже более 200 человек, есть зафиксированный случай заражения клещевым боррелиозом.

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