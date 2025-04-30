Орловцам рассказали о том, как обезопасить себя от укусов клещей

С приходом весны и тепла в Курской области проснулись и вышли на охоту опасные насекомые - клещи. В этом году они укусили уже более 200 человек, есть зафиксированный случай заражения клещевым боррелиозом.
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