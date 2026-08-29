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ТАСС

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Герой России Головин рассказал, почему в больнице ему было страшнее, чем в бою

Герой России Головин рассказал, почему в больнице ему было страшнее, чем в бою

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка "Единой России" Герой России Владислав Головин, выступая на Фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж", рассказал, что настоящий страх настиг его не на передовой, а на больничной койке после тяжелого ранения.

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