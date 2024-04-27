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Лука Дончич показал жест «слишком маленький» после попадания через Кавая Ленарда

Лука Дончич показал жест «слишком маленький» после попадания через Кавая Ленарда

Разыгрывающий «Далласа» продемонстрировал обидный жест после точного броска через руки форварда калифорнийцев Кавая Ленарда.

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