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ПСБ предоставил клиентам возможность платить универсальным платежным кодом

ПСБ предоставил клиентам возможность платить универсальным платежным кодом

ПАО «Банк ПСБ», ИНН 7744000912, ID a-18340F7NfYUJCUneVeSH4c8uC ПСБ обеспечил полную готовность инфраструктуры для проведения платежей по универсальному QR-коду для розничных клиентов и торгово-сервисных предприятий.

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