Полицейские совместно с членами Общественного совета при УМВД России по Пензенской области приняли участие в международной акции «Сад Памяти»

Сотрудники Управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области совместно с членами Общественного совета при региональном УМВД России, сотрудниками и ветеранами органов внутренних дел ОМВД России по Мокшанскому району приняли участие в акции «Сад Памяти».
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