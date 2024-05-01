Полицейские совместно с членами Общественного совета при УМВД России по Пензенской области приняли участие в международной акции «Сад Памяти»

Сотрудники Управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области совместно с членами Общественного совета при региональном УМВД России, сотрудниками и ветеранами органов внутренних дел ОМВД России по Мокшанскому району приняли участие в акции «Сад Памяти».