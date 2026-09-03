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Мирошник: угрозы Киева "закрыть небо над Россией" могли быть приказом Запада

Мирошник: угрозы Киева "закрыть небо над Россией" могли быть приказом Запада

ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов Киев перешел к прямым угрозам в адрес гражданской авиации. В МИД РФ считают, что действия украинской стороны могут быть скоординированы с европейскими странами для попытки навязать свои условия переговоров.

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