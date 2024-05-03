Расчет АГС "Пламя" уничтожили пехоту ВСУ на одном из островов Днепра

скриншот видео Расчет 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" морской пехоты Черноморского флота уничтожил группу пехоты ВСУ, окопавшуюся на одном из островов в дельте Днепра.
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