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Медведчук: Британия вооружает Украину, чтобы воевать с Россией чужими руками

Медведчук: Британия вооружает Украину, чтобы воевать с Россией чужими руками

Угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации и российского неба — это прямое следствие масштабной военно-промышленной кооперации Украины с Великобританией.

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