Путин предупредил о последствиях появления американских ракет в Германии

Путин: в случае появления ракет США в Германии Россия разместит собственные В случае развертывания ракет США в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии