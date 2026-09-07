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Microsoft потребовала от суда признать обучение ИИ на книгах законным

Microsoft потребовала от суда признать обучение ИИ на книгах законным

Корпорация подала ходатайства о вынесении решения без суда присяжных по коллективному иску нью-йоркских авторов и издателей Microsoft подала ходатайства в федеральный суд Нью-Йорка по коллективному иску об авторских правах, требуя признать использование книг и новостных материалов для обучения больших языковых моделей добросовестным использованием.

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