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В Москве стартовала благотворительная Акция «Добрая ёлка»

В преддверии новогодних праздников для развития благотворительности в городе Москве Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы проводится благотворительная Акция «Добрая ёлка» (далее – Акция).

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