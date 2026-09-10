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Земля и здание за госконтракты: краснодарский бизнесмен получил 10 лет за взятку генералу

Земля и здание за госконтракты: краснодарский бизнесмен получил 10 лет за взятку генералу

Как установило следствие, в 2021–2022 годах Мартиросян передал бывшему высокопоставленному сотруднику Минобороны России имущество в Краснодарском крае — земельный участок и расположенное на нем здание.

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