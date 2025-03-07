В Приморском карьере Ростеха добыли «янтарное сердце»

Фото: Калининградский янтарный комбинат На Янтарном комбинате Ростеха в преддверии 8 Марта во время ручной сортировки обнаружен уникальный камень — в нем все основные виды балтийского янтаря сформировали рисунок, похожий на сердце.
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