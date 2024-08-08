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Александр Хаминский об арестах чиновников Минобороны РФ: Родина всегда должна быть в безопасности

Александр Хаминский об арестах чиновников Минобороны РФ: Родина всегда должна быть в безопасности

© из личного архива2 дня назад 9,6K прочитали Руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области, эксперт в вопросах военной психологии Александр Хаминский считает, что новый министр обороны Андрей Белоусов приоткрыл ящик Пандоры, в котором скрывались хищения, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями на многие миллиарды рублей Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.

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