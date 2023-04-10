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На севере Хабаровского края появятся авиаотделения для борьбы с лесными пожарами

На севере Хабаровского края появятся авиаотделения для борьбы с лесными пожарами

В ближайшее время на севере Хабаровского края - в Нелькане и Чумикане - будут созданы полноценные авиационные отделения.

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