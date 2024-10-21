Подросток опрокинулся на мотоцикле в Калужской области

Накануне, в четвертом часу дня, на улице Лыскина в Балабанове произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧСНакануне, в четвертом часу дня, на улице Лыскина в Балабанове произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
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