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Калужские новости

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Подросток опрокинулся на мотоцикле в Калужской области

Подросток опрокинулся на мотоцикле в Калужской области

Накануне, в четвертом часу дня, на улице Лыскина в Балабанове произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧСНакануне, в четвертом часу дня, на улице Лыскина в Балабанове произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

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