Подросток опрокинулся на мотоцикле в Калужской области

Накануне, в четвертом часу дня, на улице Лыскина в Балабанове произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧСНакануне, в четвертом часу дня, на улице Лыскина в Балабанове произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.