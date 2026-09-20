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Раскрыта новая уловка мошенников с долгами за услуги ЖКХ

Раскрыта новая уловка мошенников с долгами за услуги ЖКХ

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров заявил, что перед началом отопительного сезона злоумышленники начали массово отправлять гражданам сообщения о несуществующих долгах за жилищно-коммунальные услуги .

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