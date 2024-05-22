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В Финляндии пообещали «проработать детали» предложения России по границе на Балтике

В Финляндии пообещали «проработать детали» предложения России по границе на Балтике

В МИД Финляндии предположили, что Россия как участник Конвенции по морскому праву будет действовать соответствующим образом<strong>Министерство иностранных дел Финляндии предполагает, что Москва будет действовать в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, написала в соцсети X глава ведомства Элина Валтонен, комментируя предложение Минобороны России уточнить линию государственной границы в Балтийском море.

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