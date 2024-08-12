В Крыму удалось спасти 11 человек за неделю

В Крыму сотрудники МЧС спасли 11 человек в период с 5 по 11 августа. Как сообщили в ГУ МЧС по республике, 6 туристов было спасено в двух происшествиях в горно-лесной местности, по одному человеку спасли в двух происшествиях на водных объектах, и ещё трёх человек спасли в 28 дорожно-транспортных происшествиях.