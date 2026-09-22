Глава Минобороны Польши открестился от воюющих за Киев граждан

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе брифинга открестился от польских наемников, принимающих участие в боевых действиях на Украине .
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