Слово и дело

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Клава Кока подстриглась и покрасила волосы в сиреневый цвет

Клава Кока подстриглась и покрасила волосы в сиреневый цвет

Российская певица Клава Кока кардинально сменила сценический образ. Молодая звезда подстриглась и перекрасила волосы в сиреневый цвет.

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