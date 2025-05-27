В Орле оказывают поддержку в получении грантов на наукоемкие проекты

Центр «Мой бизнес» оказывает содействие в получении поддержки перспективных наукоемких и высокотехнологичных проектов Орловской области федеральными институтами развития, такими как Фонд содействия инновациям и Фонд «Сколково».
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