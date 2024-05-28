❗️Жители Крыма могут предложить свои идеи по развитию региона В Крыму начали формировать программу развития региона до 2036 года.
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❗️Жители Крыма могут предложить свои идеи по развитию региона В Крыму начали формировать программу развития региона до 2036 года.